Вестник Кавказа

В трех портах Азербайджана восстановлено судоходство

Грузовой кран в порту
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
В портах Алят, Говсан и Сангачал восстановлен прием судов после шторма в акватории Каспийского моря.

В Азербайджане три порта снова могут принимать суда. Работа восстановлена в портах Алят, Говсан и Сангачал, об этом сообщила пресс-секретарь морского и портового госагентства республики Парвана Иманова.

Сообщается, что движение судов будет восстановлено в полном объеме к полудню при благоприятных погодных условиях. 

Напомним, что ранее из-за шторма на Каспии были остановлены прием и отправление судов в портах. Корабли были переведены на безопасные якорные стоянки.

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