В трех портах Азербайджана восстановлено судоходство

В портах Алят, Говсан и Сангачал восстановлен прием судов после шторма в акватории Каспийского моря.

В Азербайджане три порта снова могут принимать суда. Работа восстановлена в портах Алят, Говсан и Сангачал, об этом сообщила пресс-секретарь морского и портового госагентства республики Парвана Иманова.

Сообщается, что движение судов будет восстановлено в полном объеме к полудню при благоприятных погодных условиях.

Напомним, что ранее из-за шторма на Каспии были остановлены прием и отправление судов в портах. Корабли были переведены на безопасные якорные стоянки.