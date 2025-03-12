Порты Каспийского моря сократили грузооборот на 33% в 2025 году

За первые три месяца текущего года оборот грузов портов Каспия снизился на 33%. Причины сложившейся ситуации не уточняются.

Оборот грузов морских портов Каспийского бассейна сократился на почти на 33% за первые три месяца 2025 года в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года, согласно Ассоциации морских торговых портов.

Особенно сильное падение замечено сфере как сухих грузов (-46% до 1 млн т), так и наливных грузов, где, несмотря на небольшой рост (+4%), объемы остаются низкими.

Основные порты Каспийского бассейна в России – Астрахань и Махачкала. Грузооборот порта Астрахань снизился на 35% и составил 0,9 млн т, а в порту столицы Дагестана — на 9,7%, до 0,7 млн т. О том, почему случился спад, не уточняется.

Стоит отметить, что грузооборот морских портов также снизился в Азово-Черноморском бассейне (-11% до 62,6 млн т).