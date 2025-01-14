Создание Каспийского прибрежного кластера продвигается: Главгосэкспертиза одобрила проект МФЦ

Проект здания многофункционального центра, который станет одним из самых важных объектов Каспийского прибрежного кластера в Дагестане, получил положительное заключение Главгосэкспертизы.

Специалисты Главгосэкспертизы выдали положительное заключение по проекту многофункционального центра, который станет "сердцем" Каспийского прибрежного кластера в Дагестане, такое сообщение распространила пресс-служба ведомства.

Главный эксперт проекта Главгосэкспертизы РФ Елена Остапенко поведала, что проект МФЦ стал одним из первых поданных в ведомство.

"В четырехэтажном здании будут размещаться службы управления и эксплуатации ВТРК, а также опорный пункт полиции, пункты по прокату и сервисному обслуживанию спортивного инвентаря, кабинеты первичной медицинской помощи, бытовых услуг, предприятия питания и торговли"

– Елена Остапенко

Специалист подчеркнула, что авторы проекта брали за основу уровень сейсмичности 9 баллов – именно на такие цифры рассчитана постройка.

Уточняются и некоторые детали проекта. Так, общая площадь центра достигнет почти 7,5 тыс кв м. Торговые залы займут площадь почти 1,1 тыс кв м. Одновременно внутри смогут находиться 604 человека.

Здание также будет включать ряд инженерных систем: в нем разместят пункт регулировки подачи газа и резервуары с водой на случай пожара.

Напомним, что Каспийский прибрежный кластер появится в Дербентском районе Дагестана. Строительство стартует уже в нынешнем году. Открытие намечено на 2027 год, а полноценный запуск – к 2030 году.