Отдых на море в Дагестане: можно ли купаться в Каспийском море и куда поехать?

В 2025 году отдых на море в Дагестане имеет все шансы стать популярнее. Расскажем, какое море в Дагестане, можно ли купаться в Каспийском море, куда поехать в Дагестан на море, об отдыхе в Махачкале, Избербаше, Каспийске и Дербенте.

Лето не за горами, а значит об отдыхе на море пора задуматься уже сейчас. Россия имеет выход сразу к 13 морям. Одно из них особенное, отличное от остальных – Каспийское.

Попробуем разобраться, где лучше отдыхать на Каспийском море, куда лучше поехать и какое время наиболее комфортно для летнего отдыха.

Какое море в Дагестане?

Дагестан расположен на берегу Каспийского моря. Его уникальность заключается в том, что оно и не море и не озеро. Все моря имеют связь с океаном, а озера – нет. Каспий – внутриконтинентальный водоем, не имеющий связи с Мировым океаном, и поэтому не может считаться морем. Но при этом из-за своих размеров, солености воды и особенностей дна он не может быть озером. Или, если взглянуть на него с другой стороны, Каспий – и море, и озеро одновременно.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Можно ли купаться в Каспийском море в Дагестане?

На данный момент, Каспийское море в Дагестане переживает сразу несколько катастроф, в основном экологических. Нефтяные и химические отходы, сброс мусора приводят к ухудшению состояния моря и его обитателей. Однако уже продолжительное время в регионе пытаются наладить вопрос с постройкой очистных сооружений и в целом улучшить качество отдыха приезжих туристов и местных жителей. Так, в Махачкале очистные сооружения планируется построить к 2027 году.

Купаться в Каспийском море можно, но необходимо знать места, комфортные и оборудованные для отдыха и досуга.

© Фото: Бике Нурачева/ "Вестник Кавказа"

Куда поехать в Дагестане на море?

Все необходимые условия для хорошего отдыха на море в Дагестане обеспечены в Махачкале, Избербаше, Дербенте и Каспийске.

Если говорить о конкретных пляжах, то в Махачкале это "Черные камни", "Березка" и "Оазис". В Дербенте – "Коса", "Бриз", "Золотые пески". В Каспийске – "Пляж" и "Лагуна".

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Отдых на море в Избербаше

Избербаш особенно популярен среди любителей отдыха на Каспии в Дагестане. Базы отдыха в Избербаше считаются одними из самых лучших – спокойных и безопасных.

© Фото: Татьяна Отвагина/ "Вестник Кавказа"

Если говорить о городском пляже, то здесь есть базовая инфраструктура для отдыхающих: кабинки для переодевания, туалеты, аренда шезлонгов. Рядом всегда можно найти кафе, охладительные напитки. Это место носит название "Райский пляж".

Неподалеку в Карабудахкентском районе, расположено еще одно место для отдыха рядом с турбазой Sunny Beach и лагерем для детей «Солнечный берег». Этот пляж оборудован спортивными и детскими площадками, лежаками и зонтиками. На турбазе можно снять коттедж с отдельным двориком.

Каспийск – отдых на море

В городе Каспийск, что находится в получас езды от Махачкалы, отдых спокойнее всего, потому что туристов здесь гораздо меньше. Самые актуальные места – это городской пляж и пляж "Лагуна". Они оборудованы кабинками для переодевания, лавочками с навесами от солнца, лежаками и зонтами. Тут работает палатка с мороженым, что точно понравится детям.

© Фото: Андрей Мурин/ "Вестник Кавказа"

Дербент: отдых на море

Если говорить о самом южном регионе Дагестана, то отдых в Дербенте на море распространен на пляжах "Бриз" и в микрорайоне Коса. Набережная города сама по себе завлекает своей теплой летней атмосферой.

© Фото: Бике Нурачева/ "Вестник Кавказа"

Отдых на море с детьми в Дагестане

Важно отметить, что для полноценного отдыха с семьей и детьми в Дагестане созданы все условия. В особенности для детей: на городском пляже Дербента оборудованы горки и отдельные бассейны.

Понравятся детям и аквапарки с большим бассейном, водными горками и кафе, которых множество в Дагестане.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Когда лучше ехать в Дагестан отдыхать на море?

Самым теплым временем для комфортного морского отдыха в Каспийском море является промежуток времени с середины июня по август.