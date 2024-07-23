Море или озеро - где купаться безопаснее для здоровья?

Пляжный сезон в разгаре, но купаться нужно с осторожностью, чтобы обезопасить себя от негативных последствий. Что можно подцепить в водоеме и где лучше купаться? Ответ дала терапевт Елена Кочетова.
По словам медика, по возможности лучше выбирать не пресные, а соленые водоемы.
«Пресная вода – идеальная среда обитания различных патогенных микроорганизмов, способных вызвать множество заболеваний. Например, энтеровирусную инфекцию, сальмонеллез, вирусный гепатит А, гельминтозы (глисты) и множество других»
– Кочетова
В водохранилищах различных бактерий встречается больше всего, предупредила врач. В прудах, созданных для разведения рыбы, также может быть много микроорганизмов из-за используемых удобрений.
«Микрофлора природных вод в значительной степени зависит от их происхождения. В реках вода проточная, поэтому в ней содержится больше бактерий и зоопланктона, чем в морской воде»
– Кочетова
В тех водоемах, где обитают утки, лучше не купаться. Иначе можно подхватить «зуд пловца», сильнейшее раздражение кожи, вызываемое шистосомами.
«Состав морской воды губителен для болезнетворных микроорганизмов»
– Кочетова
При этом на многолюдных морских пляжах можно заразиться ротавирусом, грибком, лептоспирозом и другими заболеваниями.
Нельзя купаться в водоемах при наличии ран и порезов, не стоит глотать воду и нырять в непроверенных местах, добавила терапевт в беседе с «Доктор Питер».