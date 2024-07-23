Море или озеро - где купаться безопаснее для здоровья?

Названы самые опасные для здоровья водоемы, купание в них может привести к неприятным последствиям в виде сыпи, заражения паразитами, вирусами. Где лучше купаться, в море или в озере, в реке или в водохранилище?

Пляжный сезон в разгаре, но купаться нужно с осторожностью, чтобы обезопасить себя от негативных последствий. Что можно подцепить в водоеме и где лучше купаться? Ответ дала терапевт Елена Кочетова.

По словам медика, по возможности лучше выбирать не пресные, а соленые водоемы.

«Пресная вода – идеальная среда обитания различных патогенных микроорганизмов, способных вызвать множество заболеваний. Например, энтеровирусную инфекцию, сальмонеллез, вирусный гепатит А, гельминтозы (глисты) и множество других»

– Кочетова

В водохранилищах различных бактерий встречается больше всего, предупредила врач. В прудах, созданных для разведения рыбы, также может быть много микроорганизмов из-за используемых удобрений.

«Микрофлора природных вод в значительной степени зависит от их происхождения. В реках вода проточная, поэтому в ней содержится больше бактерий и зоопланктона, чем в морской воде»

– Кочетова

В тех водоемах, где обитают утки, лучше не купаться. Иначе можно подхватить «зуд пловца», сильнейшее раздражение кожи, вызываемое шистосомами.

«Состав морской воды губителен для болезнетворных микроорганизмов»

– Кочетова

При этом на многолюдных морских пляжах можно заразиться ротавирусом, грибком, лептоспирозом и другими заболеваниями.

Нельзя купаться в водоемах при наличии ран и порезов, не стоит глотать воду и нырять в непроверенных местах, добавила терапевт в беседе с «Доктор Питер».