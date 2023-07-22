Азовское море: соленость, температура, лучшие курорты

В июле на Азовском море разгар пляжного сезона, температура воды приближается к 30 градусам. Куда поехать на отдых и кого можно встретить в воде?

Азовское - самое мелкое море в мире, что делает его привлекательным местом отдыха для семей с детьми. Какие курорты есть на Азовском море и когда туда лучше ехать? Есть ли в Азовском море опасные обитатели?

Азовское море на карте России

Азовское море находится в непосредственной близости от Черного моря, на сегодняшний день это внутреннее море России. Длина береговой линии составляет 1472 км, Азовское море относится к плоским, его берега пологие, нет высоких склонов. Пляжи преимущественно из мелкого ракушечника, на южной стороне берег может быть рельефный, с холмами вулканического происхождения.

На берегах моря расположены города и поселения таких регионов, как Ростовская область, Краснодарский край, Крым, а также новых регионов - Херсонская, Запорожская, Донецкая области.

Отдых на Азовском море

Азовское море не так популярно у туристов, как Черное. Сказывается транспортная доступность, короткий пляжный сезон, нехватка инфраструктуры и качественных отелей. Кроме того, море мелкое - это плюс для тех, кто едет на отдых с детьми, но минус для взрослых, желающих поплавать.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Из-за меньшей востребованности, Азовское море позволяет отдыхать более спокойно, без толп людей, в формате «дача на море». Также отдых здесь не такой дорогой, как на Черном море.

Лучшими курортами на Азовском побережье можно назвать Ейск, Голубицкую, Должанскую, Приморско-Ахтарск, Пересыпь, Кучугуры, Семибалки, Таганрог. Курорты новых территорий - Бердянск, Приморск и Кирилловка.

Чем уникально Азовское море?

Азовское - самое мелкое море в мире, его максимальная глубина - 13,5 м, средняя - около 7,4 м.

Самое континентальное море: чтобы выйти из него в океан, нужно пройти длинный путь через Черное, Мраморное, Эгейское, Средиземное моря.

В Азовском море нет настоящих приливов и отливов, так как оно находится очень далеко от океана. За движение воды отвечает ветер. Ежегодно в мае море отступает от берега на сотни метров из-за смены направления ветра.

© Фото: Софико Георгадзе/ "Вестник Кавказа"

Температура воды

Максимально Азовское море прогревается в июле - в среднем до 26 градусов. Наиболее теплое море обычно в районе Ейска.

В июне и августе в море также теплая вода, подходящая для купания. Так как Азовское море очень мелкое, оно прогревается после зимы быстро, так что на Азовском море купальный сезон открывается раньше, чем на соседнем Черном, зачастую купаться можно уже в конце мая. При этом остывает вода также быстрее - на Азовском море нет бархатного сезона, пляжный отдых завершается в конце лета.

Зимой Азовское море может замерзать, его температура приближается к нулю.

Азовское море не слишком прозрачное, сказывается наличие придонного ила, обилие планктона и мутность поступающей речной воды.

Самое мутное море в районе Таганрогского залива, самое прозрачное - на восточном и западном берегах.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В летние месяцы, когда вода становится особенно теплой, может наблюдаться «цветение», тогда Азовское море становится ярко-зеленым и совсем непрозрачным.

Азовское море соленое или пресное?

Соленость Азовского моря небольшая, и различается на севере и юге водоема. Азовское относится к самым пресным морям на Земле вместе с Балтийским и Каспийским морями. При этом со временем соленость водоема растет, сегодня она, по сути, сравнялась с показателями Черного моря. На данный момент соленость составляет около 15 промилле. Это влияет на флору и фауну водоема.

Креветки и другие обитатели

На фоне того, что вода в море стала более соленой, она стала пригодной для обитания черноморских креветок. Креветки облюбовали новый для себя водоем и быстро расплодились в Азовском море.

Такая же ситуация и с медузами в Азовском море, за последние годы их популяция возросла настолько, что ученые ищут способ использования медуз в косметике, научных исследованиях и даже в кулинарии. Медузы в Азовском море встречаются двух видов - аурелия и корнерот. Первые не опасны для человека, они не жалят, но купаться, когда вода переполнена прозрачными медузами, некомфортно. Вторые значительно крупнее, с синеватыми щупальцами, ожог корнеротов крайне неприятен.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

В водоеме обитает около 70 видов рыб. Повышение уровня солености может привести к тому, что в Азовское море исчезнут судак, лещ, тарань, расплодятся камбала, тюлька, хамса.

Дельфины в Азовском море обитают, вид носит название хамсятник, этого дельфина называют также азовка, тупомордый дельфин или черноморская морская свинья. Азовские дельфины находятся под угрозой вымирания.

Есть ли акулы в Азовском море?

В Азовском море водятся акулы. В водоеме обитает только один вид - акула катран. Катраны заплывают в Азовское море через Керченский пролив из Черного. Эти акулы могут достигать 1,5 м в длину и являются хищниками. Но акул в Азовском море можно не бояться: катраны не опасны для человека, неагрессивны и встретить их могут разве что дайверы или рыбаки, и то в холодное время года. Катраны обитают на глубине, так что на мелководных пляжах их появления ждать не стоит.

Для человека катран не угроза, а деликатес - на курортах часто продают балык из акульего мяса.

Почему Азовское море кипит?

Иногда в море можно увидеть странное бурление неподалеку от берега, вода будто закипает. Дело не в высокой температуре, а в подводном вулкане. Грязевой вулкан находится на дне Азовского моря в районе станицы Голубицкой Темрюкского района. Бурление и кипение воды связано с выходом на поверхность газов. Грязевой вулкан в море действующий и извергается раз в 6-8 лет.