В Черном море водятся акулы? Кто там может укусить или ужалить

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Черное море - популярное направление летнего отдыха россиян. Когда говорят о безопасности, один из часто возникающих вопросов касается обитателей моря. Есть ли в Черном море акулы, как жалят медузы и почему к дельфинам лучше не приближаться - рассказываем в этом материале.

Акулы в Черном море?

Есть ли акулы в Черном море – этим вопросом обычно задаются те, кто собирается отдохнуть на курортах Краснодарского края, Крыма, Абхазии и Грузии. Ответ на него утвердительный. Да, в Черном море есть акулы, но они не опасны для человека. Черное море через проливы Босфор и Дарданеллы соединяется со Средиземным. Это моря бассейна Атлантического океана, где много всевозможных видов акул, однако поскольку на дне Черного моря (самая большая глубина которого чуть больше 2,2 км) кислорода практически нет из-за сероводорода, то и жизни на глубине уже в 150 метров тоже нет.

Акулы же в основном обитают как раз на глубине 150 метров, а значит, хищные и крупные виды акул в Черном море выжить не могут. Кроме того, соленость Черного моря не позволяет крупным и опасным видам акул размножаться.

Какие акулы в Черном море?

Черноморские акулы гораздо меньше своих собратьев в других морях, их численность тоже небольшая. Заметить акулу в Черном море практически невозможно - они редко показываются ученым, не говоря уже о туристах.

Итак, акулы Черного моря:

Катран или морская собака, известная как колючая акула. Этот вид любит холодную воду и достаточно большую глубину - до 20 метров - поэтому у берега не появляется и опасности для плавающих не представляет. Катраны - стайные животные, поэтому практически никогда не охотятся в одиночку. Едят катраны мелкую рыбу, ракообразных и моллюсков. Человека катраны не едят, хотя и вырастают до полутора метров. Кошачья акула - обитательница Атлантического океана. Иногда она заплывает и в Черное море, хотя и не размножается там. Для людей метровая акула совершенно не опасна. Кошачьей акула называется потому, что вне зависимости от цвета (темно-серого, черного или белого) у нее всегда есть пятна - на теле и плавниках. Любит кошачья акула мелкую воду, поэтому ее можно встретить недалеко от берега, где она охотится на ракообразных и моллюсков.

Словом, оба вида акул Черного моря не опасны для человека. Но человек может быть опасен для них, как и для других видов морских обитателей. Когда отдыхаете на море, пожалуйста, не засоряйте его и относитесь с уважением, ведь море - это огромный живой организм.

Кто может укусить в Черном море?

Акулы, как мы выяснили, в Черном море укусить не могут. А кто может? Краб. Крабов в Черном море огромное множество видов, самых разных расцветок; от крошечных до довольно крупных. Самый большой вид краба в Черном море - каменный, который может вырасти до 15 см.

Крабы - фильтры моря. Они очищают воду от всевозможных загрязнений.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Крабы Черного моря обитают как на мелководье, так и на глубине, поэтому заходя в воду, обязательно смотрите под ноги, чтобы не наступить на малыша-краба, который может ”укусить”, точнее ущипнуть. Будет не очень приятно, но не смертельно: бояться точно нечего. Мстить крабу, который вас ущипнул, тоже не стоит - он не специально, а в целях самообороны.

Крабы - удивительнейшие обитатели морского дна, за которыми интересно наблюдать, но наблюдая, главное, не вредить. Это основной принцип взаимодействия с природой, о котором не стоит забывать даже на отдыхе.

Кто может ужалить в Черном море?

Ужалить в Черном море могут медузы, но и их бояться не стоит. В Черном море, как ни странно, всего три вида медуз:

Аурелия - та самая медуза, которую так безжалостно хватают дети на пляжах. Хотя у этого вида есть стрекательные клетки, сами по себе они совершенно не опасны для человека. Аурелию часто в больших количествах прибивает к берегу во время шторма. Оказавшаяся на береге аурелия (как и любая другая медуза) медленно и мучительно умирает, испаряясь. Теоретически, аурелия может ужалить, но ожог будет едва ощутимым. Корнерот - крупная медуза и настоящий хищник, который питается мелкой рыбой и ракообразными. Выглядит корнерот угрожающе - огромный синеватый купол до 50 см в диаметре, и длинные щупальца. Но жалит корнерот не намного сильнее, чем аурелия. Конечно, прикосновение медузы во время заплыва вряд ли можно назвать приятным ощущением, но паниковать не стоит, ведь паника в море крайне опасна. Мнемиопсис. Третий вид медузы в Черном море не обладает ни щупальцами, ни жалом. Для человека мнемиопсис, который, кстати, светится в темноте, совершенно не опасен.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Первая помощь, если вас все-таки ужалила медуза, заключается в том, чтобы промыть место ожога соленой (не пресной) водой. Час или два стоит избегать попадания прямых солнечных лучей на место ожога, а если вы аллергик, то лучше для профилактики выпить антигистаминное средство.

Дельфины Черного моря

Встретить дельфинов в море - настоящая удача. В Черном море их можно увидеть даже с берега, а если отправитесь на прогулку в море на катамаране, то, скорее всего, вам удастся увидеть дельфина совсем близко. Всего в Черном море обитает три вида дельфинов:

Афалина - самый крупный дельфин Черного моря, некоторые особи достигают до четырех метров в длину. Белобочка - их можно встретить чаще всех остальных. Азовка - вид дельфина, которого также называют морская свинья.

Все дельфины довольно крупные и быстрые животные, способные мгновенно уходить на большую глубину. Дельфины – хищники, но для человека они не опасны. Поскольку дельфины чрезвычайно любопытны и игривы, они могут толкнуть человека, если он плавает с ними рядом, что будет довольно ощутимо. Поэтому если вы вдруг оказались в открытом море рядом со стаей дельфинов, лучше близко к ним не подплывать, а наблюдать издалека. Стараться отогнать дельфина от себя тоже не стоит. Морской обитатель полюбопытствует, кто вы такой, и поплывет дальше.

Больше 80% обитателей Черного моря - эндемические виды, то есть, их больше нигде в мире нет. Отдыхая на Черном море, помните, как важно не вредить всем тем, для кого оно - родной дом.