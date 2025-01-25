Вестник Кавказа

О перспективах сотрудничества России с Катаром рассказал Песков

О перспективах сотрудничества России с Катаром рассказал Песков
© Фото: сайт Кремля
Россия и Катар могут активизировать сотрудничество в ряде сфер, таких как энергетика, транспорт и промышленность, заявил Дмитрий Песков. Он отметил также возможность запуска масштабных логистических проектов.

Перед Россией и Катаром открываются широкие перспективы для сотрудничества, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свете сегодняшнего визита эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани в Москву.

По словам представителя Кремля, между Россией и Катаром наблюдаются "перспективные тенденции", направленные на упрочение и расширение двустороннего сотрудничества. Песков обратил внимание на новый импульс для развития, который получат российско-катарские партнерские отношения.

"У нас есть хорошие перспективы для расширения взаимовыгодного торгового сотрудничества в таких сферах, как энергетика, сельское хозяйство и промышленность"

– пресс-секретарь президента России

Песков также выразил надежду на то, что уже в скором будущем будут запущены крупные совместные проекты в сфере логистики. Он также анонсировал расширение сотрудничества в области транспорта, так как Россия и Катар уже заложили прочную основу для инвестиций.

Песков также поведал о партнерских отношениях РФПИ и суверенного фонда Qatar Investment Authority (QIA). Он добавил, что российская сторона могла бы принять участие в подписании более масштабных двусторонних соглашений.

Напомним, ранее в Кремле сообщали, что президент России Владимир Путин и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани поговорят об актуальных моментах сотрудничества Москвы и Дохи, прежде всего в экономике и гуманитарной сфере.

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