Лавров поговорил с главой МИД Катара

Сергей Лавров провел переговоры с министром иностранных дел Катара. Стороны обсудили ситуацию в Сирии и двусторонних отношений.

Глава российской дипломатии Сергей Лавров провел телефонный разговор со своим катарским коллегой Мухаммедом Бен Абдельрахманом Аль Тани.

Как пишет пресс-служба МИД России, стороны поговорили о ситуации в Сирии. Они обсудили усилия по стабилизации обстановки в арабской республике.

Министры высказались в поддержку сохранения суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности Сирии.

Помимо этого, руководители дипломатических ведомств затронули и двусторонние отношения, включая расширение сотрудничества в различных сферах.