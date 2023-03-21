Вестник Кавказа

Лавров поговорил с главой МИД Катара

Лавров поговорил с главой МИД Катара
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сергей Лавров провел переговоры с министром иностранных дел Катара. Стороны обсудили ситуацию в Сирии и двусторонних отношений.

Глава российской дипломатии Сергей Лавров провел телефонный разговор со своим катарским коллегой Мухаммедом Бен Абдельрахманом Аль Тани.

Как пишет пресс-служба МИД России, стороны поговорили о ситуации в Сирии. Они обсудили усилия по стабилизации обстановки в арабской республике.

Министры высказались в поддержку сохранения суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности Сирии.

Помимо этого, руководители дипломатических ведомств затронули и двусторонние отношения, включая расширение сотрудничества в различных сферах.

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