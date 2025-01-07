Сергей Лавров провел разговор с главой МИД Турции Фиданом

Обстановку в Сирии обсудили главы внешнеполитических ведомств России и Турции.
Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Стороны обсудили ситуацию в Сирии.
"Сегодня (23 января) состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Хакана Фидана с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым"
– источник в МИД Турции
Главы дипломатии Москвы и Анкары в ходе разговора отметили важность избавления арабской республики от военизированных группировок террористического толка и стабилизации ситуации в стране, передает РИА Новости.