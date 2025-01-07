Вестник Кавказа

Сергей Лавров провел разговор с главой МИД Турции Фиданом

Сергей Лавров провел разговор с главой МИД Турции Фиданом
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Обстановку в Сирии обсудили главы внешнеполитических ведомств России и Турции.

Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Стороны обсудили ситуацию в Сирии.  

"Сегодня (23 января) состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Хакана Фидана с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым"

– источник в МИД Турции 

Главы дипломатии Москвы и Анкары в ходе разговора отметили важность избавления арабской республики от военизированных группировок террористического толка и стабилизации ситуации в стране, передает РИА Новости.

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