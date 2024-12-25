Турция поможет Сирии в борьбе с энергодефицитом

В Сирии прибудут плавучие электростанции из Турции и Катара. Они помогут решить проблему нехватки электроэнергии в Сирии.

Улучшить энергообеспечение Сирии помогут плавучие электростанции, которые прибудут в страну из Турции и Катара, поделился гендиректор Главного управления по передаче и распределению электроэнергии Сирии Халед Абу Дей, передает агентство SANA.

"Две плавучие электростанции прибудут в Сирию из Турции и Катара. Они будут производить 800 мегаватт электроэнергии, что эквивалентно половине текущего уровня выработки в Сирии"

– Абу Дей

Он пояснил, что плавучие станции позволят на 50% нарастить обеспечение населения электричеством.

В Сирии наблюдается дефицит электроэнергии, зачастую электричество подается лишь на три часа в сутки. После смены режима в стране ведутся работы по восстановлению инфраструктуры, чтобы повысить обеспеченность населения электричеством. В ближайшие два месяца планируется нарастить снабжение электроэнергией до восьми часов в сутки.

"Мы стремимся восстановить инфраструктуру, чтобы сеть могла эффективно транспортировать электроэнергию"

– Абу Дей

Также помочь с решением энергетического кризиса Сирии готова Иордания. Глава МИД Иордании сегодня сообщил, что южные регионы Сирии могут быть оперативно подключены к энергосистеме Иордании.