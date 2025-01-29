Выступление Ильхама Алиева. Минная проблема в Азербайджане. Выбор между США и Китаем

Телерадиоведущий Гия Саралидзе и аналитик Марина Лагутина обсудили с заместителем главного редактора МИА Trend Ляман Зейналовой новости региона Южного Кавказа за неделю в программе «Главное».
В московской студии «Вестника Кавказа» Марина Лагутина и Гия Саралидзе обсудили с заместителем главного редактора МИА Trend Ляман Зейналовой по видеосвязи из Баку проблему минного загрязнения в Азербайджане, выступление Ильхама Алиева на конференции ADA, реваншистские настроения в Армении, а также сотрудничество Азербайджана с Китаем и США.