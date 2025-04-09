В МИД РФ заявили о готовности восстановить дипотношения с Грузией

Москва готова к восстановлению дипломатических контактов с Тбилиси, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Что касается дипломатических отношений, то мы готовы к их восстановлению, готовы идти так далеко, насколько готова идти грузинская сторона. Ограничений для нас здесь нет"
– Мария Захарова
По словам Захаровой, Россия настроена на дальнейшее развитие взаимовыгодного сотрудничества с Грузией.
Стороны также связаны тесными экономическими связями. Россия остается важнейшим рынком для грузинского виноделия, а Грузия закупает у РФ зерно и энергоресурсы.
Мария Захарова также указала на общее культурное пространство двух стран, отметив историю, религиозную составляющую, а также гуманитарные связи.
Ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин отметил, что Москва сожалеет, что Тбилиси увязывает восстановление дипотношений с позицией по Абхазии и Южной Осетии, однако РФ готова к развитию отношений.