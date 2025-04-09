Вестник Кавказа

В МИД РФ заявили о готовности восстановить дипотношения с Грузией

В МИД РФ заявили о готовности восстановить дипотношения с Грузией
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Россия готова к восстановлению отношений с Грузией. Развитие процесса дипломатической нормализации зависит от Тбилиси.

Москва готова к восстановлению дипломатических контактов с Тбилиси, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. 

"Что касается дипломатических отношений, то мы готовы к их восстановлению, готовы идти так далеко, насколько готова идти грузинская сторона. Ограничений для нас здесь нет"

– Мария Захарова 

По словам Захаровой, Россия настроена на дальнейшее развитие взаимовыгодного сотрудничества с Грузией. 

Стороны также связаны тесными экономическими связями. Россия остается важнейшим рынком для грузинского виноделия, а Грузия закупает у РФ зерно и энергоресурсы. 

Мария Захарова также указала на общее культурное пространство двух стран, отметив историю, религиозную составляющую, а также гуманитарные связи.

Ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин отметил, что Москва сожалеет, что Тбилиси увязывает восстановление дипотношений с позицией по Абхазии и Южной Осетии, однако РФ готова к развитию отношений.

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