Грузия продолжает бить рекорды по экспорту

Объемы экспорта из Грузии достигают рекордных показателей и продолжают расти. По словам замминистра экономики страны, это говорит об устойчивости экономики Грузии и о конкурентоспособности ее экономики.

Грузинский экспорт растет и достигает рекордных показателей, рассказал замглавы Минэкономики страны Вахтанг Цинцадзе.

За прошлый месяц поставки продукции из Грузии достигли отметки в $566 млн. Этот показатель более чем на 8% превысил показатели за аналогичный период минувшего года.

За первый квартал 2025 года экспорт вырос на 5,7%, дойдя до рекордного уровня $1,4 млрд.

По словам Цинцадзе, такие показатели служат еще одним свидетельством устойчивости экономики Грузии, которую она проявляет, что особенно важно при наличии глобальных вызовов, к числу которых относится и увеличивающаяся неопределенность.

"Положительная динамика свидетельствует о том, что производимая в Грузии продукция конкурентоспособна"

– замминистра

Напомним, ранее стало известно об увеличении внешнего долга Грузии. По данным Национального банка страны, за октябрь-декабрь 2024 года он вырос на $734 млн. Объем общего внешнего долга достигает около $25 млрд – это почти три четверти от ВВП страны.