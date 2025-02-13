Вестник Кавказа

Грузинский экспорт цитрусовых обвалился в 2025 году

Мандарин
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Поставки цитрусовых из Грузии в начале этого года оказались в три раза ниже, чем за тот же период 2024 года и принесли стране $3,2 млн.

Экспорт мандаринов из Грузии в январе-феврале этого года сократился более чем в три раза по сравнению с началом 2024 года, следует из данных Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".

За два месяца 2025 года Грузия отправила на экспорт 5 тыс т цитрусовых, в 2024 году поставки составили 16 тыс т. В финансовом выражении экспорт составил $3,2 млн против $9,6 млн в январе-феврале 2024 года.

За прошлый год поставки в другие страны мандаринов из Грузии росли, несмотря на снижение урожайности. Главные покупатели грузинских цитрусовых - Россия и Армения.

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