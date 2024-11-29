Вестник Кавказа

В Грузии введут новые стандарты защиты потребителей

В Грузии введут новые стандарты защиты потребителей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Грузии планируют еще больше защитить права потребителей, для чего разработано 10 новых стандартов, выявленных в рамках дел, рассмотренных по покупкам и возврату некачественных товаров.

Товары на полках грузинских магазинов станут еще качественнее – для этого в стране разработаны 10 новых стандартов для защиты прав и интересов потребителей, сообщили в Национальном агентстве конкуренции и защиты прав потребителей Грузии (GCCA).

Новые стандарты появились отнюдь не "с потолка" – они связаны с теми проблемами, которые были выявлены в ходе рассмотрения дел, рассмотренных Агентством, и соответствующую передовую международную практику, передает Sputnik Грузия.

Набор нововведений прост и понятен: это предварительное уведомление потребителей, правила его обслуживания на грузинском языке, правила ремонта купленного товара, указание цен в меню блюд, включающее НДС и другие расходы, правила передачи покупателю товара, стандарт ограниченных предложений, правила указания цены за единицу товара, а также скидок и специальных предложений на него, правила указания цены в рекламе и соцпредложениях.

Столь серьезные изменения в закон относительно нового закона "О защите прав потребителей", принятого в июне 2022 года, будут внесены в соответствии как с грузинским законом, так и с европейскими директивами, добавили в Агентстве.

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