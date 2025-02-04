Вестник Кавказа

Российско-грузинский деловой совет провел первое в 2025 году заседание

Российско-грузинский деловой совет провел первое в 2025 году заседание
© Фото: ТПП России
Первое в текущем году заседание Российско-грузинского делового совета состоялось недавно при Торгово-промышленной палате РФ. Его участники рассмотрели вопросы, связанные с развитием торговли, логистики и туризма.

Действующий с зимы 2023 года Российско-грузинский деловой совет провел первое в нынешнем году заседание, говорится на сайте Торгово-промышленной палаты РФ.

В ходе него вице-президент ТПП РФ Владимир Падалко напомнил, что к прошлому году российский рынок приобрел для Грузии большее значение, нежели рынок Европы, а товарооборот за минувший год составил более чем $2,5 млрд, так что на данный момент доля России в товарообороте Грузии находится на втором месте и уступает лишь Турции.

По словам Падалко, самые важные для совета вопросы – это торговля и логистика, а также взаимодействие в области туризма.

Вице-президент ТПП также сообщил, что объемы импорта в РФ грузинских фруктов, ягод и орехов в 2024 году увеличились до рекордных отметок. А российские туристы заняли первое место по количеству поездок в Грузию – оно превысило 1,4 млн.

Кроме того, Падалко напомнил о создании в прошлом месяце грузино-российской бизнес-ассоциации, призванной помогать предпринимателям, поставляющим свою продукцию в РФ. Эта организация будет действовать в интересах сотен тысяч граждан Грузии, и совету стоит наладить с ней взаимодействие.

Что касается вопросов логистики, то важной темой заседания стал потенциал Грузии как транзитного государства: страна фактически расположена на стыке Европы и Азии. Кроме того, часть транспортных путей в Грузии входят в состав коридора "Север–Юг".

Выступил на заседании и зампредседателя совета Давид Цецхладзе. По его словам, российский и грузинский народы исторически дополняли друг друга. Специалист обратил особое внимание на то большое значение, которое имеет процесс развития дружественных связей между странами.

Цецхладзе убежден, что близкие, буквально родственные связи между народами России и Грузии удалось сохранить благодаря объединяющей их истории.

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