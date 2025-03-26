Азербайджан нарастил экспорт овощей

Овощей азербайджанских аграриев за рубежом покупают все больше – качество их продукции по достоинству оценили потребители в традиционных странах-импортерах.

С приходом весны Азербайджан нарастил экспорт продукции местных аграриев, в частности овощей – за первые три месяца нового 2025 года из страны на традиционные зарубежные рынки их было отправлено на 4,9% больше, чем годом ранее, сообщили в Минсельхозе Азербайджана.

Всего из страны с января по март было отправлено на экспорт 42,1 тыс т овощей на общую сумму $48 млн, передает Trend.

На росте экспорта сказывается тот факт, что азербайджанские овощи снискали популярность у потребителей благодаря их неизменному качеству – в частности, первой на российских рынках появляется молодой азербайджанский картофель, а помидоры и огурцы из Азербайджана давно стали подлинным украшением любого стола длагодаря неповторимому вкусу, отметили в Минсельхозе.

Экспорт сельскохозяйственной продукции, в том числе овощной продукции, на зарубежные рынки продолжается, добавили в ведомстве.