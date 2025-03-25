Вестник Кавказа

Азербайджан нарастил экспорт продукции аграриев

Азербайджан нарастил экспорт продукции аграриев
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Азербайджанские овощи и фрукты пользуются все большим спросом за пределами страны – только за январь-февраль текущего года их экспорт вырос почти на 10%, а спрос на переработанные продукты – почти на 18%.

Азербайджанские аграрии в январе-феврале текущего 2025 года отправили на экспорт своей продукции на $119,7 млн, сообщает мартовский номер "Обзора экспорта", опубликованный Центром анализа экономических реформ и коммуникаций страны.

Рост экспорта овощей и фруктов по сравнению с тем же прошлогодним периодом составил 9,5%, однако объем экспорта переработанной агропромышленной продукции составил 17,7%, а в денежном выражении ее экспорт за два месяца нынешнего года составил $43 млн, передает Trend.

Общий экспорт продукции азербайджанских аграриев в начале года вырос на 11,6% и в денежном выражении составил $162,8 млн, говорится в сообщении.

Напомним, только с начала 2025 года Азербайджан увеличил экспорт в ненефтяном секторе, нарастив его до $485 млн. Только Россия за первые два месяца нового года импортировала из Азербайджана товаров на сумму более $150 млн.

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