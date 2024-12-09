Вестник Кавказа

5 смертельных вирусов: как понять, что вы в опасности?

Некоторые вирусы могут годами жить в организме незаметно, а затем неожиданно атаковать! В этом выпуске врач-инфекционист Данила Коннов расскажет про 5 смертельно опасных вирусов, которые угрожают каждому.


✅ Какие симптомы нельзя игнорировать, если хотите сохранить здоровье?
✅ Почему даже здоровые люди могут носить опасные вирусы?
✅ Как защитить себя и свою семью от смертельно опасных инфекций?
✅ Почему многие заболевания передаются через обычные бытовые предметы?
Не рискуйте своим здоровьем – смотрите выпуск и узнайте, как защититься от смертельных вирусов!

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