Вестник Кавказа

Мария Захарова: Франция затягивает Армению в сферу коллективного Запада

Мария Захарова: Франция затягивает Армению в сферу коллективного Запада
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос "Вестника Кавказа" о французской активности в Армении, подчеркнула деструктивность европейской политики на Южном Кавказе, направленной исключительно на поддержание напряженности и создание новых разделительных линий в регионе.

Целью активности Парижа на Южном Кавказе является поддержание региона в напряженном состоянии, отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя по запросу "Вестника Кавказа" заявление французского министра иностранных дел Жана-Ноэля Барро о желании Франции расширить миссию наблюдателей ЕС в Армении.

"Есть все основания полагать, что европейцы, и прежде всего французы, заинтересованы в поддержании региональной напряженности для достижения собственных геополитических целей. Мы абсолютно не питаем иллюзий по этому поводу, хотя нас и пытаются заверить в благих намерениях Парижа на Южном Кавказе", - прежде всего сказала она.

"Французская повестка в регионе не имеет ничего общего с процессами деэскалации, нормализации отношений и миротворчества. Мы неоднократно становились свидетелями попыток Елисейского дворца навязать посреднические усилия ценой обострения армяно-азербайджанских противоречий. Именно на французах лежит значительная доля ответственности за саботаж работы и фактического развала Минской группы ОБСЕ в 2022 году", - подчеркнула Мария Захарова.

"В чем истинные цели Европейского Союза в Армении, нам абсолютно хорошо известно. Они тоже никак не связаны с задачами содействия нормализации отношений между Баку и Ереваном. Представителей Европейского Союза в Армении можно назвать "мониторы-шпионы", работают они и вовнутрь, и вовне против всех соседних с Арменией государств. Это не раз отмечалось многими региональными игроками. Причем информацией, которую представители Парижа собирают в регионе, они с армянскими коллегами никаким образом не делятся. Потому что цель другая – информация направляется прямиком в Брюссель", - сообщила официальный представитель МИД России.

"Задача Брюсселя на постсоветском пространстве, мне кажется, никем и не скрывается. Это бесконечный хаос, раздор, стравливание государств. Как мы понимаем, замысел Европейского Союза и Франции сейчас состоит в расширении спектра задач для миссии в Армении, чтобы, опять же, всеми правдами и неправдами пролезть на Южный Кавказ и закрепиться там на земле. Они хотят, чтобы не региональные игроки, не страны-соседи, не страны-члены региональных объединений решали собственную судьбу, а ЕС и НАТО диктовали свою волю", - указала она.

"Да, миссия не называется миссией НАТО или представительством штаб-квартиры НАТО – но какие в ней участвуют страны? НАТОвские. Никакой стабильности в регион такие наблюдатели, конечно, не привносят. Мы фиксируем сообщения о стрельбе в армяно-азербайджанском приграничье. Это еще одно подтверждение тому, что активность внерегионалов, будь то Евросоюз или Франция, явно не приближает Южный Кавказ к миру и процветанию, а наоборот, создает в нем новые разделительные линии, новые очаги напряженности и новые проблемы", - заявила Мария Захарова.

"Выбор внешних партнеров и параметров обеспечения национальной безопасности – это, безусловно, суверенное право любого государства, в частности, речь идет об Армении. Но, мне кажется, все понимают, что Южный Кавказ рассматривается Европейским Союзом в первую очередь как очередной фронт развязываемой им гибридной войны, теперь уже глобальной. Затягивая Армению в орбиту коллективного Запада с невнятными и как всегда обманчивыми перспективами, Франция стремится подорвать многовековые российско-армянские отношения, которые всегда работали в пользу народов когда-то нашей одной страны, потом наших двух стран", - отметила официальный представитель МИД РФ.

"Отвечает ли чаяниям, задачам, интересам народа Армении подобная миссия Франции и Европейского Союза и, если называть вещи своими именами, НАТО? Конечно, нет. Ничего конструктивного, позитивного или выгодного для себя граждане Армении от этого не получают, да и не получат. Почему? Есть проверочное слово: от НАТО ничего хорошего не получал никто", - заключила российский дипломат.

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