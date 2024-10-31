Вопросы партнерства обсудили главы МИД Армении и Франции

Глава армянского МИД поговорил во вторник по телефону с коллегой из Франции. Министры коснулись вопросов сотрудничества между странами и ситуации в регионе.

Во вторник, 15 апреля, главы МИД Армении и Франции провели телефонный разговор. Об этом сказано на сайте армянского министерства.

В ходе беседы Арарат Мирзоян и Жан-Ноэль Барро поговорили о вопросах повестки партнерства между странами.

Глава армянского внешнеполитического ведомства поведал коллеге о ситуации с безопасностью на Южном Кавказе. В частности, он рассказал об продолжающихся усилиях, нацеленных на заключение мира в регионе.

Мирзоян также отметил, что очень важно оформить мирный договор и установить межгосударственные отношения между Арменией и Азербайджаном.