Вестник Кавказа

Вопросы партнерства обсудили главы МИД Армении и Франции

Арарат Мирзоян
© Фото: сайт МИД Армении
Глава армянского МИД поговорил во вторник по телефону с коллегой из Франции. Министры коснулись вопросов сотрудничества между странами и ситуации в регионе.

Во вторник, 15 апреля, главы МИД Армении и Франции провели телефонный разговор. Об этом сказано на сайте армянского министерства.

В ходе беседы Арарат Мирзоян и Жан-Ноэль Барро поговорили о вопросах повестки партнерства между странами.

Глава армянского внешнеполитического ведомства поведал коллеге о ситуации с безопасностью на Южном Кавказе. В частности, он рассказал об продолжающихся усилиях, нацеленных на заключение мира в регионе.

Мирзоян также отметил, что очень важно оформить мирный договор и установить межгосударственные отношения между Арменией и Азербайджаном.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1460 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Французские телеканалы пытаются попасть в общественный мультиплекс Армении

Французские телеканалы пытаются попасть в общественный мультиплекс Армении

Пашинян встретился с Макроном в Париже

Пашинян встретился с Макроном в Париже

Пашинян отправился в Париж после недели в США

Пашинян отправился в Париж после недели в США

Пашинян готовится ко встрече Макрона

Пашинян готовится ко встрече Макрона

Ильхам Алиев: вооружение Армении нужно остановить

Ильхам Алиев: вооружение Армении нужно остановить

Во что армяне играют сутками?

Во что армяне играют сутками?

Франция просит ЕС помочь с Арменией

Франция просит ЕС помочь с Арменией

Греция передаст Армении российские системы ПВО

Греция передаст Армении российские системы ПВО

Главы МИД Армении и Франции обсудили развитие отношений

Главы МИД Армении и Франции обсудили развитие отношений

Пашинян призвал забыть слово &quot;армянский коньяк&quot;

Пашинян призвал забыть слово "армянский коньяк"

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы