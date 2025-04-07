Главы МИД Азербайджана и Армении провели встречу в Анталье

В Турции проходит закрытая встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении. Это первая встреча Байрамова и Мирзояна в этом году.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян сегодня встретились в Турции.

Главы МИД Азербайджана и Армении провели закрытую встречу, диалог состоялся на полях Анталийского дипломатического форума.

Министры обсудили на полях форума текущее состояние процесса нормализации отношений двух стран после завершения работы над текстом Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией.

Стороны выразили готовность продолжить диалог.

Последний раз главы внешнеполитических ведомств двух стран встречались в октябре 2024 года, встреча также проходила в Турции - в Стамбуле.

VI Анатолийский дипломатический форум стартовал накануне, мероприятие продлится с 11 по 13 апреля включительно.