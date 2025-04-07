IV Анталийский дипломатический форум проходит в Турции

Дипломатический форум в четвертый раз проходит сегодня в провинции Анталья в Турции. В нем примут участие в том числе президент Азербайджана Ильхам Алиев и временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа.

В Турции в курортном городе Белек, расположенном в провинции Анталья, стартует 4-й Анталийский дипломатический форум (ADF2025). В 2025 году он посвящен такой теме, как "Возвращение к дипломатии в раздробленном мире".

В масштабном мероприятии примут участие порядка 450 представителей 140 стран мира. Они поговорят о налаживании диалога в текущих условиях и о путях разрешения конфликтов в различных регионах мира. Форум продлится три дня, по 13 апреля включительно.

В форуме примет участие президент Азербайджана Ильхам Алиев: он прибыл в Турцию с рабочим визитом накануне по приглашению турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

На мероприятии также будет присутствовать временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа, который примет участие в отдельных сессиях. Кроме того, запланирован ряд двусторонних переговоров с его участием.

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, также участвующий в форуме, встретится с главами МИД России и Турции Сергеем Лавровым и Хаканом Фиданом.

В общей сложности в программу форума входят порядка 50 сессий в различных форматах. Их участники обсудят ситуацию в различных регионах, включая Ближний Восток, Азиатско-Тихоокеанский регион, Африку и Латинскую Америку. Кроме того, будет рассматриваться глобальная повестка, в том числе вопросы изменения климата, борьбы с терроризмом и гуманитарные проблемы.

Стоит отметить, что 12 апреля в рамках форума пройдет панельная дискуссия на тему "Вызовы и возможности регионального сотрудничества на Южном Кавказе". В ней будут участвовать главы МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, Грузии Мака Бочоришвили и Армении Арарат Мирзоян. В ходе дискуссии будут рассматриваться такие темы, как прогресс в азербайджано-армянском мирном процессе, продолжающиеся усилия по нормализации турецко-армянских отношений, историческая возможность достижения стабильности в регионе, увеличивающаяся роль Грузии в региональном сотрудничестве, значимые перспективы для будущего в регионе.

Дипломатия на Ближнем Востоке

Востоковед, советник медиагруппы "Россия сегодня" Турал Керимов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о значимых темах VI Анатолийского дипломатического форума.

"Судя по программе, обсуждения будут посвящены всей совокупности вопросов, так или иначе имеющих значение для региональной стабильности, устойчивого развития и предотвращения расширения уже имеющихся конфликтов. Это и тематика, касающаяся геополитики, и проблемы глобальной экономики, включая санкционное давление, и задачи региональной безопасностью, куда входит и безопасность на Черном море, а также конфликт на Украине и перспективы миграционных потоков", - прежде всего сказал он.

"Далее, это вопросы ядерного разоружения и иранской ядерной программы. Вопросы, касающиеся палестино-израильского конфликта, в том числе задачи восстановления тех или иных территорий, которые пострадали в результате боевых действий. Несомненно, также будут обсуждаться свобода торговли и свобода использования транспортных маршрутов. То есть на повестке дня весь спектр проблем и задач, касающихся Ближнего Востока и глобальных тем", - добавил Турал Керимов.

"Мы видим, что форум представительный. На нем собрались лидеры государств, председатели правительств, министры иностранных дел, руководители международных организаций. Таким образом, обсуждать все эти важные для региона темы будут не просто эксперты и аналитики, которые могут давать какие-то рекомендации, а представители исполнительной власти государств, непосредственно принимающие те или иные решения, в том числе на самом высоком уровне", - обратил внимание востоковед.

Советник "Россия сегодня" отметил востребованность подобных саммитов. "С учетом того, что сейчас Потсдамская мировая система трещит по швам, и мы наблюдаем тектонические сдвиги в глобальной политике, в том числе в геополитике, естественно, возможность свободного обмена мнениями на подобных площадках играет большую роль. В том числе это важно для дипломатов и руководителей государств, которые имеют ключевое значение в самых разных регионах и на общемировом уровне", - сообщил Турал Керимов.

"Проведение уже четвертого дипломатического форума в Анталье – это, конечно, один из показателей того, как турецкое правительство стремится стать альтернативной площадкой для обсуждения и решения тех или иных глобальных и региональных проблем. Форум задумывался именно как площадка для дискуссий по таким вопросам, которые не могут найти свое решение в других форматах, так как там не допускаются альтернативные мнения", - заключил востоковед.