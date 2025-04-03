Вестник Кавказа

Ильхам Алиев прибыл в Турцию с рабочим визитом

Ильхам Алиев прибыл в Турцию с рабочим визитом
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Рабочий визит президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Турцию начался сегодня. Глава государства станет участником 4-го Анталийского дипломатического форума.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Турцию. Там глава государства проведет рабочий визит.

В Международном аэропорту Антальи президента Азербайджана Ильхама Алиева и первую леди Мехрибан Алиеву встретили губернатор города Хулуси Шахин, а также другие официальные лица.

Сообщается, что глава азербайджанского государства примет участие в 4-м Анталийском дипломатическом форуме.

Ранее сегодня стало известно, что в Дипломатическом форуме в Анталье также примут участие министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и ряд депутатов Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана.

Кроме того, на мероприятие прилетят также глава МИД России Сергей Лавров, министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и спецпредставитель по нормализации отношений с Турцией Рубен Рубинян.

Форум стартует завтра и будет проходить на протяжении трех дней, по 13 апреля включительно. Тема масштабного мероприятия – "Возвращение дипломатии в раздробленный мир".

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