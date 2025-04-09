США сократят свое присутствие в Сирии - СМИ

США сократят контингент в Сирии. Через 60 дней командиры намерены дать оценку решению. В стране останутся не менее 500 солдат.

США собирается уменьшить свое военное присутствие в Сирии, американский контингент сократится до 500 солдат, пишет издание The New York Times.

Отмечается, что Штаты закрывают три из восьми своих небольших оперативных объектов в северо-восточной части Сирии, сокращая численность с 2000 до 1400.

Газета также пишет, что через 60 дней американские командиры дадут оценку действиям и могут потребовать дополнительное сокращение контингента.

Кроме того, издание уточняет, что военным США рекомендовали оставить на территории Сирии не менее 500 американских солдат.

Там же добавили, что сокращение связано с рекомендациями сухопутного командования закрыть и объединить базы. Подчеркивается, что это одобрено Пентагоном и ЦК ВС США.