Вестник Кавказа

Кавелашвили завершил свой визит в Баку

Кавелашвили завершил свой визит в Баку
© Фото: АЗЕРТАДЖ
Визит президента Грузии в Азербайджан завершился. Михаила Кавелашвили в аэропорту провожали замглавы МИД Азербайджана и другие официальные лица.

Грузинский президент Михаил Кавелашвили завершил свой официальный визит в Азербайджан.

В международном аэропорту Гейдар Алиев в Баку в честь гостя был выстроен почетный караул. В воздушной гавани также установили флаги Азербайджана и Грузии.

Кавелашвили провожали первый зампредседателя правительства Азербайджана Ягуб Эйюбов, замглавы азербайджанской дипломатии Ялчин Рафиев и другие официальные лица.

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