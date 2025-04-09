Кавелашвили завершил свой визит в Баку

Визит президента Грузии в Азербайджан завершился. Михаила Кавелашвили в аэропорту провожали замглавы МИД Азербайджана и другие официальные лица.

Грузинский президент Михаил Кавелашвили завершил свой официальный визит в Азербайджан.

В международном аэропорту Гейдар Алиев в Баку в честь гостя был выстроен почетный караул. В воздушной гавани также установили флаги Азербайджана и Грузии.

Кавелашвили провожали первый зампредседателя правительства Азербайджана Ягуб Эйюбов, замглавы азербайджанской дипломатии Ялчин Рафиев и другие официальные лица.