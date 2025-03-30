Дополнительный авиарейс в Абхазию объявлен на 1 мая

Перевозчик "ЮВТ Аэро" начнет выполнять рейсы из Москвы в Сухум на несколько дней раньше. Первый рейс состоится 1 мая, также состоится рейс 3 мая.

Российская авиакомпания "ЮВТ Аэро" приняла решение добавить в расписание еще один рейс в Сухум на майские праздники.

Дополнительный рейс, который станет первым, назначен на 1 мая. Самолет вылетит из Внуково в 14.30 и через 3,5 часа прибудет в абхазскую столицу. Первый рейс из Сухума в Москву отправится в 19.30, говорится в сообщении пресс-службы перевозчика.

Ранее сообщалось, что первый рейс в Абхазию состоится 3 мая. Дополнительный авиарейс компания назначила на фоне повышенного спроса туристов в период майских праздников, поделился коммерческий директор "ЮВТ Аэро" Станислав Козленко.