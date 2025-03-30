Вестник Кавказа

Дополнительный авиарейс в Абхазию объявлен на 1 мая

Салон самолета Red Wings
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Перевозчик "ЮВТ Аэро" начнет выполнять рейсы из Москвы в Сухум на несколько дней раньше. Первый рейс состоится 1 мая, также состоится рейс 3 мая.

Российская авиакомпания "ЮВТ Аэро" приняла решение добавить в расписание еще один рейс в Сухум на майские праздники.

Дополнительный рейс, который станет первым, назначен на 1 мая. Самолет вылетит из Внуково в 14.30 и через 3,5 часа прибудет в абхазскую столицу. Первый рейс из Сухума в Москву отправится в 19.30, говорится в сообщении пресс-службы перевозчика.

Ранее сообщалось, что первый рейс в Абхазию состоится 3 мая. Дополнительный авиарейс компания назначила на фоне повышенного спроса туристов в период майских праздников, поделился коммерческий директор "ЮВТ Аэро" Станислав Козленко.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1165 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Авиасообщение между Россией и Абхазией разгрузит аэропорт Сочи

Авиасообщение между Россией и Абхазией разгрузит аэропорт Сочи

Российская Ifly анонсировала начало полетов в Абхазию

Российская Ifly анонсировала начало полетов в Абхазию

Причал Сухума восстановят российские специалисты

Причал Сухума восстановят российские специалисты

В Абхазии назначили нового руководителя администрации президента

В Абхазии назначили нового руководителя администрации президента

Россия наращивает железнодорожное сообщение с Абхазией

Россия наращивает железнодорожное сообщение с Абхазией

Абхазия в мае 2025: стоит ли ехать на отдых?

Абхазия в мае 2025: стоит ли ехать на отдых?

В Абхазии опровергли слухи, связанные с продажей авиабилетов в Сухум

В Абхазии опровергли слухи, связанные с продажей авиабилетов в Сухум

Полетами в Абхазию заинтересовались многие регионы России

Полетами в Абхазию заинтересовались многие регионы России

Между Россией и Абхазией с 1 мая будет запущено авиасообщение

Между Россией и Абхазией с 1 мая будет запущено авиасообщение

В Абхазию по «единому» билету: самый простой способ добраться на курорт в 2025 году

В Абхазию по «единому» билету: самый простой способ добраться на курорт в 2025 году

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы