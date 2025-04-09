Вестник Кавказа

В АТОР оценили стоимость авиабилетов в Абхазию

В АТОР оценили стоимость авиабилетов в Абхазию
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Этим летом туристы смогут добираться до Абхазии самолетами. Однако, по оценкам туроператоров, перелет до Сухума будет стоить дороже, чем до Сочи. В АТОР считают, что запуск авиасообщения не вызовет ажиотажа туристов.

Самолеты из Москвы в Сухум начнут летать с 3 мая, цены на билеты стартуют от 14,7 тыс рублей в одну сторону.

По прогнозам, летние цены будут еще выше - около 40 тыс рублей придется платить туристам за перелет Москва-Сухум-Москва. При этом перелет до Сочи, откуда обычно добираются туристы в Абхазию, будет стоить ощутимо дешевле. Туристам стоит учитывать, что на внутренних рейсах детям предоставляются скидки, будут ли такие скидки применяться к международным полетам в Абхазию - неизвестно.

Запуск Сухумского аэропорта вряд ли значительно скажется на турпотоке в Абхазию.

"Пропускная способность аэропорта Сухума – 5-6 рейсов в день (около 1200 пассажиров). За 120 дней сезона это 140 тыс. человек – менее 10% от ожидаемых 2 млн туристов в Абхазию"

– вице-президент АТОР, гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин

В мае также начнут выполняться рейсы в Сухум из Нижнего Новгорода, сейчас авиабилеты стоят от 9,4 тыс рублей, передает "Вестник АТОР".

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