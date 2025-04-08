Авиабилеты в Абхазию поступили в продажу

Минтранс сообщает об открытии продаж авиабилетов на рейсы в Абхазию. Первый самолет с туристами отправится в республику из Москвы 3 мая.

Билеты на самолет в Абхазию поступили в продажу, авиасообщение стартует, как и планировалось, в начале мая 2025 года.

"По результатам работы, проведенной Минтрансом и Росавиацией совместно с российскими авиаперевозчиками, открыты продажи авиабилетов на рейсы в Сухум"

– Минтранс России

Из столичного аэропорта Внуково первый самолет вылетит 3 мая, перевозчик "ЮВТ АЭРО". Из Нижнего Новгорода полеты будут выполняться с 6 мая, перевозчик "Икар".

Во второй половине мая летать в Абхазию начнут самолеты авиакомпании "Айфлай" (Ifly). Также разрешение на рейсы получила компания "НордСтар".