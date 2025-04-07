Российская Ifly анонсировала начало полетов в Абхазию

Российская чартерная авиакомпания Ifly, выполняющая авиарейсы туроператоров TEZ TOUR, Tempus tour, Sanya и Tui и базирующаяся в московском аэропорту Внуково, во второй половине мая начнет полеты в Сухум.

Российская чартерная авиакомпания Ifly ("Айфлай") начнет полеты в обновленный аэропорт столицы Абхазии Сухума во второй половине мая, сообщили в авиакомпании.

"После завершения подготовительного этапа будет понятна конкретная дата начала полетов. Думаю, что полеты начнутся во второй половине мая"

- представитель Ifly

В воздушной гавани Сухума завершается технический этап подготовки к выполнению регулярных полетов – компания планирует задействовать на маршруте аэробусы Airbus А330, и для этого сейчас изучает технические возможности аэропорта по их приему, отправке и обслуживанию, передает РИА Новости.

Следующим этапом будет заключение договоров на обслуживание авиалайнеров и их заправку, а также утверждение расписания полетов, - добавили в авиакомпании.

Напомним, ранее и.о. министра транспорта и энергетики республики Джансух Нанба заявил, что авиасообщение между Россией и Абхазией будет обязательно налажено в скором времени, никаких препятствий для этого не предвидится: аэродромные объекты полностью реконструированы, процесс сертификации и получения необходимых разрешений выходит на финишную прямую.