Вестник Кавказа

Возобновление авиасообщения вызвало рост спроса на туры в Абхазию

Озеро Рица
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Спрос на туры в Абхазию выросли на 5%. Основной объем бронирований приходится на Гагрский район. Высокий спрос на Гагру и Пицунду.

Абхазия вошла в пятерку самых популярных туристических направлений среди россиян, спрос на туры в республику за последнюю неделю увеличился на 5%.

В сервисе "Слетать.ру" заявили, что уровень спроса на туры в Абхазию с бронированиями с 31 марта по 6 апреля и заездами на лето вырос на 5%, а доля Абхазии составляла 7,64%.

В туроператоре "Интурист сообщили, что уровень бронирований в Абхазию увеличился на 3%. Там же добавили, что республика – одно из главных направлений на май.

Там же сказали, что основной объем бронирований приходится на курорты Гагры и Пицунда. Средняя стоимость тура составляет 147 тыс рублей, а ночь в отеле – 6,2 тыс рублей.

Спрос резко возрос на фоне запланированного возобновления авиасообщения с Абхазией, а также расширения железнодорожного сообщения, пишет "Коммерсантъ".

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