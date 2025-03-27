Абхазия в мае 2025: стоит ли ехать на отдых?

Сюда не нужна виза, местное население говорит на русском языке, а цены на питание и жилье демократичные. Именно поэтому Абхазия ежегодно становится одним из самых популярных направлений у российских туристов.

Начало мая в Абхазии – это буйство весенних красок и подготовка к туристическому сезону. В это время в республике уже достаточно тепло, но малолюдно по сравнению с летними месяцами. На майские праздники сюда стоит отправиться за бюджетным и безмятежным отдыхом.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как добраться до Абхазии

На самолете

Между Россией и Абхазией в скором времени планируют запустить авиасообщение, которое отсутствовало более 30 лет. Регулярные полеты планируется запустить с 1 мая 2025 года. То есть, уже на майские праздники российские туристы смогут добраться на курорты республики значительно быстрее. Например, самолет из Москвы в Сухум летит около трех часов. Правда, пока российские авиаперевозчики не продают билеты по этому направлению. При этом сообщается, что сухумский аэропорт планирует принимать не только авиакомпании из России, но также из ближнего зарубежья. Также нет информации о стоимости билетов на самолет в сторону Абхазии.

© Фото: Ольга Андронова/ "Вестник Кавказа"

Чтобы добраться на самолете до Абхазии, можно воспользоваться аэропортом Адлера. Далее доехать на такси, автобусе или электричке до конечной точки маршрута.

Кроме этого, можно воспользоваться услугой «Единый билет» и оформить документ сразу на самолет и автобус до Абхазии.

Стоимость самого недорогого авиабилета на майские праздники начинается от 15 тыс рублей. За такую сумму можно долететь лоукостером из Москвы.

На поезде

Добраться их Москвы до Сухума можно на поезде, который ходит ежедневно. Время в пути займет один день и 22 часа. Стоимость билета в плацкарте от 5,5 тыс рублей, в купе от 10 тыс рублей. Также на поезде в Сухум можно добраться из Санкт-Петербурга. Время в пути – два дня 10 часов.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На электричке

С 1 мая между Россией и Абхазией запускается новый транспортный маршрут. Теперь Сириус и Сухум будет связан электричкой. Время в пути составит 3 часа, а стоимость билетов 360 рублей. Интервал движения нового маршрута пока уточняется.

Кроме этого, из Сочи в Гагру ходят туристические поезда. Отправление из Сочи в 08:50, из Гагры в 13:26. Поездка займет чуть больше 4 часов. Стоимость билета от 1 тыс рублей. При таком способе передвижения, пассажирам не нужно выходить из поезда при пересечении границы. Документы проверяются во время движения поезда.

На машина

Многие туристы предпочитают добираться в Абхазию на личном транспорте. В этом способе передвижения есть плюсы и минусы. Преимущество в том, что многие туристические достопримечательности республики становятся более доступными. Нет необходимости искать экскурсионные автобусы, чтобы к ним присоединиться. Можно самостоятельно исследовать страну.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Один из основных минусов поездки в Абхазию на машине – это количество времени, которое необходимо будет потратить на прохождение границы. Во время туристического пика ожидание перед КПП может составить около двух часов.

При этом необходим ряд документов для того, чтобы въехать на территорию Абхазии:

свидетельство о регистрации транспортного средства,

водительское удостоверение,

при въезде оформить полис страхования (полис, выданный в России, не действителен в Абхазии).

Что посмотреть в Абхазии в мае

Озеро Рица

Ни одна поездка в Абхазию не может обойтись без посещения легендарного озера Рица, которое окружено горным массивом и реликтовыми лесами. Летом на озеро приезжает большое количество туристов, поэтому не удается в полной мере насладиться его красотой. Весной посетителей значительно меньше. Можно насладиться тишиной природы и выбрать наиболее подходящий ракурс для фото не переживая, что его могут испортить другие отдыхающие.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Водопады Абхазии

Именно весной водопады можно застать максимально полноводными. Наиболее популярные абхазские водопады:

Ирина,

Великан,

Святой,

Девичьи слезы и Мужские слезы,

Водопад влюбленных.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Новый Афон

Летом здесь огромное количество паломников, которые приезжают на своих автомобилях и экскурсионных автобусах. В мае пока туристический сезон не стартовал можно посетить монастырь и отправиться на Иверскую гору, откуда открывается вид на побережье.

Гагра

В мае город утопает в цветах. Уже не холодно, но еще нет жары. Туристы только начинают приезжать. Здесь приятно гулять вдоль моря. В начале мая в Гагре уже можно загорать, хотя море все еще холодное. В это время в курортном городе цены на проживание значительно ниже, чем в разгар сезона.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сколько стоит отдых в Абхазии в мае 2025

Остановиться в Абхазии можно как в отеле, так и в санатории или же снять апартаменты.

Стоимость проживания в здравнице с полным пансионом обойдется от 13 тыс рублей в сутки. При этом в тариф будет входить программа оздоровления.

Номер в отеле эконом класса можно снять за 4400 тыс рублей в сутки. При этом, на территории будет бассейн с подогревом.

Один из самых дешевых вариантов проживания – это апартаменты. Например, студия в Гагре обойдется в 1500 рублей за сутки. При этом, расстояние до моря не составит более 500 метров.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Цены на продукты в Абхазии не зависят от сезонности. Исключением могут быть сезонные фрукты и овощи. Например, зимой мандарины можно найти за 30 рублей за килограмм.

Чаще всего на улицах Гагры и Сухума можно встретить небольшие продуктовые магазины, в которых цены могут оказаться завышены. Лучше выбирать супермаркеты. Цены здесь приемлемые. Например, литр молока от 60 рублей, десяток яиц 95 рублей, хлеб от 27 рублей, помидоры от 250 рублей, огурцы от 200 рублей. При этом цены на рынках не сильно отличаются от магазинных.

В кафе и ресторанах средний чек будет около 3 тыс рублей на двоих.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Какая погода в начале мая в Абхазии

В начале мая на абхазском побережье достаточно тепло и бывает жарко. Днем температура воздуха может достигать +20-25 градусов, ночью опускается до +17. Дожди в это время в Абхазии редкость. При этом Сочи в мае погода более непредсказуемая и бывает достаточно прохладной по сравнению с Гагрой или Пицундой.

Во время поездки на майские праздники в Абхазию достаточно будет захватить с собой один небольшой чемодан с шортами и футболками. Но на случай вечерних прогулок или поездок в горы, где может быть достаточно холодно, стоит взять теплую кофту и штаны.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Можно ли купаться в море в Абхазии в мае

В мае температура воды в Абхазии прогревается до +18 градусов. В начале месяца купальный сезон еще не открыт, но некоторые туристы все же решают искупаться в море.

Стоит отметить, что лучше всего принимать морские ванны в середине дня. В это время вода успевает прогреться до комфортной температуры. Если море окажется недостаточно теплым, можно с уверенностью сказать, что загорать в начале мая на абхазском побережье вполне комфортно.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Безопасно ли сейчас для туристов в Абхазии

Чаще всего туристы беспокоятся о личной безопасности. Для того, чтобы быть уверенным в том, что отдых пройдет без происшествий, стоит заранее организовать медстраховку.

Кроме этого, ознакомиться с новостной повесткой. Политическая и экономическая ситуация в республике оставалась нестабильной с осени 2024 года. В стране были перебои с электричеством, а массовые волнения из-за смены власти наблюдались на улицах крупных городов. Кроме этого, экологи грозили, что мазут от экологической катастрофы, которая произошла около Анапы, может дойти к абхазским берегам.

Сейчас страна остается открытой для российских туристов. А предостережения о поездке в республику носят рекомендательный характер.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"