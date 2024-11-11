Золото вновь побило рекорд по стоимости

Стоимость золота снова побило исторический рекорд. Металл превысил отметку в $3 350 за тройскую унцию.

Золото продолжает ставить новые рекорды по своей стоимости, сегодня драгоценный металл снова преодолел историческую отметку, следует из данных торгов.

По состоянию на 21:26 по московскому времени цена июньского фьючерса на бирже Comex увеличилась на $113,39 (+3,5%) – до $3 353,79 за тройскую унцию.

Напомним, на прошлой неделе, в пятницу, стоимость золота на той же бирже достигла отметки в $3 240 за тройскую унцию. Новый исторический рекорд теперь составляет $3 354,65.