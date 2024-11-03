Золото установило новый ценовой рекорд

В пятницу утром цена на золото обновила исторический рекорд. Стоимость выросла до $3,2 тыс за тройскую унцию. Серебро подорожало до $31,3 за унцию.

Сегодня утром стоимость золота установила новый исторический рекорд, следует из данных торгов.

Отмечается, что в 8:25 мск июньский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex подорожал на $55,47 (1,75%) – до $3 232 тыс за тройскую унцию. До этого он достиг отметки в $3 240 тыс.

Эксперты отмечают, что спрос на золото растет как на надежный актив в случае геополитической неопределенности или напряженности в мировой экономике.

Стоит добавить, что в то же время стоимость майского фьючерса на серебро возросло на 1,78% - до $31,3 за унцию.

Почему дорожает золото?

Профессор кафедры фондового рынка и рынка инвестиций НИУ ВШЭ Александр Абрамов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" объяснил стабильное подорожание золота в апреле неопределенностью на рынке ценных бумаг, побуждающей инвесторов вкладываться в стабильные финансовые инструменты.

"Цены на золото очень ярко растут в течение последних дней. Я думаю, это происходит из-за страха инвесторов перед рецессией – в таких ситуациях принято искать тихую гавань. Важно, что страхи растут все больше и больше, а из-за действий администрации Трампа, организовавшей тарифную войну, таких тихих гаваней оказывается очень мало. Та же криптовалюта ведет себя как акции и не хеджирует от рисков снижения акций", - обратил внимание экономист.

"Даже десятилетние государственные бумаги США находятся под риском повышения доходности, что означает снижение цен при риске вывода средств инвесторов с этого рынка. Вот и остается для всех, кто хочет переждать возможный кризис, именно золото – одна из очень немногих ясных и понятных тихих гаваней на финансовом рынке. Его покупают все больше, оттого цены и растут так быстро", - пояснил Александр Абрамов.

При этом надо учитывать, что золото – не всегда надежный финансовый инструмент для хранения резервов. "В настоящее время да, оно является надежным резервом, но это из-за того, как мало осталось альтернатив. Но если мы посмотрим на более или менее длительный исторический горизонт, порядка 30-40 лет, то увидим, что оно крайне волатильно", - указал он.

"Цены на золото начинают очень сильно снижаться, если экономики большого числа стран находятся в стадии стабильного роста. Тогда золото падает, поскольку потребность в нем у инвесторов снижается. На самом деле, золото составляет четверть актива золотовалютных резервов России, но нужно понимать, что это довольно рискованный актив, хотя в настоящее время хранение активов именно в золоте оправдано", - заключил Александр Абрамов.