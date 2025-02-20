Российская компания приобретет месторождение золота в Казахстане

Компания из России заинтересовалась покупкой золотого месторождения на севере Казахстана. Начальные вложения в предприятие составят около $25 млн.
Компания из РФ "Solidcore Resources" станет владельцем месторождения золота Тохтар на севере Казахстана.
Сообщается, что россияне станут владельцами контрольного пакета акций предприятия. Сумма вложений составит $25 млн. В дальнейшем планируется покупка оставшейся части после проведения экспертной оценки золотых запасов.
Начальная процедура по покупке 51% должна закончиться к осени этого года.
Отметим, что площадь месторождения, расположенного в Костанайской области, составляет порядка 7,5 кв км.