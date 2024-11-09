Вестник Кавказа

Лекарство от рака в Казахстане будет зарегистрировано в этом году

Лекарство от рака в Казахстане будет зарегистрировано в этом году
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
К концу 2025 года в Казахстане регистрацию пройдет новое лекарство от рака. Испытания на больных показали эффективность разработки.

В Казахстане к концу года зарегистрируют лекарство от рака, оно способно сокращать размер опухолей и приводить к ремиссии онкопациентов.

"В прошлом году мы завершили клинические испытания первого уровня. Теперь расширено количество больных пациентов, с которыми мы работаем… все виды рака уже тестируются"

– глава Миннауки РК Саясат Нурбек

Новый противораковый препарат может быть зарегистрирован в республике уже в текущем году. По словам министра, исследования дают устойчивые хорошие результаты.

"Реакция хорошая у многих пациентов. Как мы говорили в прошлом году, в среднем на 30% уменьшились размеры опухолей и ремиссия началась у тех больных, которые по особой процедуре участвовали в тестировании"

– министр

В 2025 году состоится пресс-конференция, посвященная препарату и результатам клинических исследований.

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