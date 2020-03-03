Вестник Кавказа

Иран представил новый изотоп для лечения рака

Иран представил новый изотоп для лечения рака
© Фото: IRNA
Иранские ученые показали новый изотоп теллура-130, который является базовым материалом для производства радиофармацевтического препарата йод-131 – он успешно применяется при лечении рака щитовидной железы.

В скором времени иранские фармацевтические предприятия смогут поставлять на мировой рынок уже зарекомендовавший себя препарат - обогащенный порошок диоксида теллура-130, ключевой исходный материал для производства радиофармацевтического препарата йод-131, который служит для диагностики и лечении гипертиреоза и онкологических заболеваний щитовидной железы.

Это – пример мирного использования иранского атома, отметил на презентации глава Организации атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами, передает иранское информационное агентство IRNA.

Столь востребованный фармацевтами во всем мире радиоактивный йод-131 был получен в Тегеранском исследовательском реакторе из обогащенного диоксида теллура-130, а запуском его полноценного производства Иран намерен наладить стабильное и полностью локализованное в стране радиофармпрепарата.

Технология уже отработана до мелочей, она позволяет производить в промышленных масштабах порошок диоксида теллура с различной степенью обогащения изотопом теллур-130, а также с заданной чистотой и в требуемой форме.

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