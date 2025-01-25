Вестник Кавказа

Иран пообещал углубить ядерную программу

Иран пообещал углубить ядерную программу
© Фото: Mehr
Иран намерен развивать свою мирную ядерную программу, несмотря на угрозы США: страна продолжит инвестиции в развитие мирного атома и ядерную электроэнергетику.

Иран не планирует останавливаться в развитии собственной мирной ядерной программы, нацеленной на развитие атомной электроэнергетики, несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа, заявил в интервью иракскому телеканалу Al Ahad заместитель министра иностранных дел ИРИ Маджид Тахт-Раванчи.

"Иран не стремится получить ядерное оружие, но намерен продолжать инвестировать в ядерную энергетику для ее мирного использования"

- Маджид Тахт-Раванчи

Иран - член Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), и его политика в этой сфере предельно прозрачна, она определяется верховным лидером исламской республики Али Хаменеи, добавил дипломат.

Напомним, ранее о том, что у страны нет и не было планов по созданию ядерного оружия, на встрече с главой МАГАТЭ сообщил президент ИРИ Масуд Пезешкиан. Страна никогда не стремилась к созданию ядерного оружия, основываясь на фетве верховного лидера Ирана Али Хаменеи, и ради того, чтобы сомнений в том, что иранская ядерная программа – мирная, не оставалось, страна готова на сотрудничество с МАГАТЭ.

Москва не раз выражала готовность помочь Тегерану в урегулировании его важнейших проблем, включая ядерную программу, отмечая, что работы над урегулированием по ядерной программе Исламской Республики должны вестись только через переговоры,  и дипломатические методы дадут результат, если все участники проявят политическую волю.

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