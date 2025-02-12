Россия готова помочь Ирану в решении ядерной проблемы

Москва выражает готовность помочь Тегерану в урегулировании его важнейших проблем, включая ядерную программу, сообщили в Кремле, при этом вопрос должен быть решен только переговорами.

Предоставить помощь в урегулировании по иранской ядерной программе Тегерану готова российская сторона, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Москва придает большое значение хорошим отношениям с Ираном и намерена всесторонне развивать их, в том числе оказывать помощь в решении важнейших проблем, включая ядерную программу"

– представитель Кремля

При этом, обратил внимание Песков в интервью IRNA, работа над урегулированием по ядерной программе Исламской Республики должны вестись только через переговоры: пресс-секретарь российского лидера уверен, что дипломатические методы дадут результат, если все участники проявят политическую волю.

Он также уточнил, что ядерная программа ИРИ уже становилась темой для обсуждения президентов России и США: Владимир Путин и Дональд Трамп коснулись ее в ходе недавнего телефонного разговора. В то же время, добавил, Песков, приоритет во время этой беседы был отдан такому вопросу, как нормализация отношений между Москвой и Вашингтоном.

Помимо этого, представитель Кремля заверил, что старт российско-американских переговоров никоим образом не отразится на сотрудничестве России и Ирана.

Россия и иранская ядерная программа

Старший научный сотрудник Института Востоковедения РАН Владимир Сажин в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о вероятном участии России в потенциальной новой ядерной сделке с Ираном.

"Россия – далеко не последняя страна в ядерных переговорах с Ираном. Россия с 2006 года участвовала в международных переговорах по ядерной проблеме Ирана в рамках МАГАТЭ и Совета Безопасности ООН. Россия была одним из главных членов группы переговорщиков, которая привела в 2015 году к принятию СВПД. С другой стороны, Россия с середины 90-х годов активно участвует в создании и функционировании АЭС в Бушере; более того, в настоящее время "Росатом" строит еще два реактора на этой станции. Таким образом, Россия глубоко вовлечена в ядерную проблематику Ирана, как по мирному атому, так и по тому атому, что вызывает у всех в мире настороженность", - прежде всего сказал он.

"Россия не только готова помогать мирному решению иранской ядерной проблемы, но и очень многое делает в настоящее время. Представитель России в международных организациях в Женеве Михаил Ульянов работает над этим постоянно. При этом надо учитывать, что в иранском ядерном вопросе все-таки два ключевых игрока – это Иран и США, а остальные участники переговоров могут лишь оказывать содействие поиску этими игроками устойчивого компромисса. Именно предварительные договоренности Тегерана и Вашингтона в 2012-2015 годах привели к общей договоренности и заключению СВПД", - напомнил Владимир Сажин.

"Все прекрасно знают, что разрушил ядерную сделку 2015 года президент Дональд Трамп, в результате ровно через год Иран активизировал свою ядерную программу. Россию, кстати, как и другие страны, не может не беспокоить нынешний уровень развития ядерных технологий в ИРИ, в частности, уровень обогащения урана до 60% (по СВПД разрешалось чуть более 3%), что означает возможность получения оружейного урана в течение нескольких недель", - добавил востоковед.

"Другие участники прежних переговоров – Великобритания, Германия, Франция и Евросоюз плюс Китай и Россия – могут выступить посредниками в новых контактах между Вашингтоном и Тегераном, но договариваться придется именно США и Ирану, ведь все антииранские санкции введены американцами. Роль России как посредника в ирано-американском диалоге будет чрезвычайно велика, так как Россия не только прекрасно знает ядерную ситуацию внутри Ирана, но и разбирается в международно-дипломатическом плане этой ситуации", - подчеркнул Владимир Сажин.

"Страны Западной Европы тоже заинтересованы в решении иранской ядерной проблемы, потому что для них из-за американских санкций закрыт огромный иранский рынок. Надо сказать, что и Дональд Трамп заинтересован в решении этой проблемы, потому что он явно нацелен на Нобелевскую премию мира, а мирное урегулирование ядерного вопроса Ирана даст ему в этом большой козырь. Что касается Китая и России, то они безусловно хотели бы развития мирного атома в Иране, но именно мирного, а возможности создания ядерного оружия в этой стране они не хотят допустить", - заключил старший научный сотрудник Института Востоковедения РАН.