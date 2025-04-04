Азербайджан и Иран провели консульские консультации

В Тегеране прошли консультации между МИД Азербайджана и Ирана. Стороны обсудили перспективы сотрудничества и вопросы защиты прав граждан.
Очередные консульские консультации между министерствами иностранных дел Азербайджана и Ирана состоялись в Тегеране.
Азербайджанскую сторону представлял глава консульского управления МИД Эмил Сафаров, а иранскую – гендиректор ведомства Моджтаба Шасти Карими.
Дипломаты обсудили текущее состояние и перспективы консульского сотрудничества, вопросы защиты прав и законных интересов граждан и другие темы.
Стороны договорились активизировать совместные усилия по преодолению возникающих трудностей, а также обменялись мнениями по взаимодействию в различных сферах.
Отмечается, что в ходе встречи было уделено особое внимание необходимости укрепления сотрудничества в указанных направлениях.