Вестник Кавказа

Азербайджан и Иран провели консульские консультации

Азербайджан и Иран провели консульские консультации
© Фото: Trend
В Тегеране прошли консультации между МИД Азербайджана и Ирана. Стороны обсудили перспективы сотрудничества и вопросы защиты прав граждан.

Очередные консульские консультации между министерствами иностранных дел Азербайджана и Ирана состоялись в Тегеране.

Азербайджанскую сторону представлял глава консульского управления МИД Эмил Сафаров, а иранскую – гендиректор ведомства Моджтаба Шасти Карими.

Дипломаты обсудили текущее состояние и перспективы консульского сотрудничества, вопросы защиты прав и законных интересов граждан и другие темы.

Стороны договорились активизировать совместные усилия по преодолению возникающих трудностей, а также обменялись мнениями по взаимодействию в различных сферах.

Отмечается, что в ходе встречи было уделено особое внимание необходимости укрепления сотрудничества в указанных направлениях.

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