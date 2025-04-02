Баку и Пекин будут сотрудничать в инвестициях

Азербайджан и Китай подписали меморандум по созданию группы по инвестсотрудничеству. Также заключен протокол 10-го заседания.
По итогам 10-го заседания азербайджано-китайской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству был подписан меморандум.
Отмечается, что стороны заключили документ о взаимопонимании по созданию рабочей группы по инвестиционному сотрудничеству между странами.
Решение о создании группы было принято по итогам обсуждений. Данная структура станет ключевой платформой для постоянного внимания к вопросам инвестиций.
Кроме того, Баку и Пекин подписали протокол 10-го заседания по сотрудничеству в торговле и экономике.