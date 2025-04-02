Вестник Кавказа

Баку и Пекин будут сотрудничать в инвестициях

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© Фото: Андрей Мурин/ “Вестник Кавказа“
Азербайджан и Китай подписали меморандум по созданию группы по инвестсотрудничеству. Также заключен протокол 10-го заседания.

По итогам 10-го заседания азербайджано-китайской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству был подписан меморандум.

Отмечается, что стороны заключили документ о взаимопонимании по созданию рабочей группы по инвестиционному сотрудничеству между странами.

Решение о создании группы было принято по итогам обсуждений. Данная структура станет ключевой платформой для постоянного внимания к вопросам инвестиций.

Кроме того, Баку и Пекин подписали протокол 10-го заседания по сотрудничеству в торговле и экономике.

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