Вестник Кавказа

МИДы Азербайджана и Армении встретятся в Тбилиси

МИДы Азербайджана и Армении встретятся в Тбилиси
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Тбилиси состоится встреча замглав МИД Азербайджана, Армении и Грузии. Ранее Мака Бочоришвили сказала, что Баку и Ереван могут рассчитывать на Тбилиси.

Заместители руководителей внешнеполитических ведомств Азербайджана, Армении и Грузии встретятся 17 апреля в Тбилиси, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Армении.

Как подчеркнули в республиканском МИД, дипломаты намерены поговорить о перспективах регионального сотрудничества.

Известно, что Баку на встрече будет представлять замглавы МИД АР Эльнур Мамедов.

Ранее глава грузинской дипломатии Мака Бочоришвили сказала, что Баку и Ереван могут положиться на Тбилиси в вопросе продвижения мирной повестки на Южном Кавказе.

Министр также добавила, что Грузия готова предоставить средства для облегчения диалога и сотрудничества, а также площадку для заключения мирного договора.

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