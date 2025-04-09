МИДы Азербайджана и Армении встретятся в Тбилиси

В Тбилиси состоится встреча замглав МИД Азербайджана, Армении и Грузии. Ранее Мака Бочоришвили сказала, что Баку и Ереван могут рассчитывать на Тбилиси.

Заместители руководителей внешнеполитических ведомств Азербайджана, Армении и Грузии встретятся 17 апреля в Тбилиси, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Армении.

Как подчеркнули в республиканском МИД, дипломаты намерены поговорить о перспективах регионального сотрудничества.

Известно, что Баку на встрече будет представлять замглавы МИД АР Эльнур Мамедов.

Ранее глава грузинской дипломатии Мака Бочоришвили сказала, что Баку и Ереван могут положиться на Тбилиси в вопросе продвижения мирной повестки на Южном Кавказе.

Министр также добавила, что Грузия готова предоставить средства для облегчения диалога и сотрудничества, а также площадку для заключения мирного договора.