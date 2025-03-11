Грузия готова стать площадкой для диалога Азербайджана и Армении

В МИД Грузии сообщили, что страна готова предоставить площадку для диалога Азербайджана и Армении. В Грузии заинтересованы в устойчивом мире на Южном Кавказе.

Грузия готова содействовать достижению устойчивого мира на Южном Кавказе и может предоставить площадку для диалога Азербайджана и Армении, об этом сообщила министр иностранных дел страны Мака Бочоришвили.

"Грузия неоднократно заявляла, что мы готовы внести свой вклад в окончательное урегулирование конфликта между Азербайджаном и Арменией, в подписание мирного соглашения с целью обеспечения устойчивого мира в регионе"

– министр

Тбилиси готовы оказывать содействие отношениям с двумя соседними государствами, добавила глава МИД Грузии.

"Грузинская сторона всегда будет посредником в этом процессе"

– министр

В марте Мака Бочоришвили сделала заявление о том, что стратегическое партнерство Грузии и Азербайджана имеет важное значение для региона.