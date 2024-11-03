Вестник Кавказа

Госфинансирование партий на 2025 год утвердили в Армении

Госфинансирование партий на 2025 год утвердили в Армении
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Армении определились с финансированием партий на этот год. Больше всех средств подучит правящая партия "Гражданский договор".

В Армении утвердили объем госфинансирования политических партий на текущий год. Данный вопрос был вынесен на повестку состоявшегося 17 апреля заседания правительства страны.

Деньги получат партии, сумевшие набрать на последних выборах в парламент в 2021 году свыше 3% голосов.

Таким образом, субсидии полагаются также партиям, которые не смогли пройти в парламент, но преодолели при этом 3%-ый барьер. 

Больше всех средств получит правящая партия "Гражданский договор" – 268,3 млн драмов (в районе $682 тыс). 

Блоку "Айастан" положено 163,2 млн драмов (примерно $415 тыс), партии "Процветающая Армения" — 50,4 млн драмов (около $128 тыс), партии "Республика" – 38,7 млн драмов (около $98 тыс).

Что касается блока "Честь имею", представленного в парламенте, то он денег не получит, поскольку не смог набрать обязательные для избирательных блоков 7%. В парламент он попал благодаря положению Избирательного кодекса, предусматривающего представительство минимум трех политических сил.

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