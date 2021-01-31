Ужин с успешными бизнес-семьями проведет супруга премьера Армении

Жена главы армянского правительства поужинает в конце мая с успешными бизнес-семьями. Полученные средства планируется направить на развитие бизнеса.

Анна Акопян, супруга премьер-министра Армении, собирается провести ужин с успешными бизнес-семьями. Об этом поведали в возглавляемом ею Фонде "Мой шаг", который выступит организатором мероприятия.

Этим ужином, который пройдет в одном из ресторанов Еревана 28 мая, будет дан старт проекту "Созидать вместе".

Желающим посетить мероприятие необходимо приобрести билет за 1 млн драмов ($2,5). Стоимость билета на двух человек составит 1,5 млн драмов ($3,8 тыс), на трех – 2,5 млн драмов ($6,3 тыс), на четырех – 3,5 млн драмов ($9 тыс).

Вырученные средства планируется направить на развитие малого семейного бизнеса.

Напомним, ранее супруга главы правительства уже проводила подобного рода мероприятия. За несколько ужинов было собрано свыше $200 тыс.