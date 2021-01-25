Вестник Кавказа

Супруга Пашиняна провела ужин с полусотней успешных бизнесменов

Анна Акопян
© Фото: сайт премьер-министра Армении
В столице Армении прошло мероприятие с участием жены премьера, в котором приняли участи свыше 50 состоятельных предпринимателей. Собранные средства направят на поддержку начинающих бизнесменов.

Жена премьер-министра Армении Никола Пашиняна поужинала в Ереване с 53 успешными бизнесменами.

Мероприятие состоялось 31 октября в ресторане "Ливингстон".

Желающим поужинать с Анной Акопян необходимо было оплатить входную плату в размере 1 млн драмов (около $2,6 тыс).

Собранные средства планируется направить на содействие начинающим предпринимателям.

Ранее супруга главы правительства провела аналогичный ужин с 42 женщинами-бизнесменами.

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