Супруга Пашиняна провела ужин с полусотней успешных бизнесменов

В столице Армении прошло мероприятие с участием жены премьера, в котором приняли участи свыше 50 состоятельных предпринимателей. Собранные средства направят на поддержку начинающих бизнесменов.
Жена премьер-министра Армении Никола Пашиняна поужинала в Ереване с 53 успешными бизнесменами.
Мероприятие состоялось 31 октября в ресторане "Ливингстон".
Желающим поужинать с Анной Акопян необходимо было оплатить входную плату в размере 1 млн драмов (около $2,6 тыс).
Собранные средства планируется направить на содействие начинающим предпринимателям.
Ранее супруга главы правительства провела аналогичный ужин с 42 женщинами-бизнесменами.