Вестник Кавказа

В Турции прошла встреча по безопасности в Черном море

Рыболовный траулер
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Военные из 21 страны обсудили в Турции безопасность в Черном море в свете возможного завершения украинского конфликта.

В Турции состоялась встреча по безопасности в Черном море, в которой приняли участие делегации военных из 21 страны, информацией поделился источник в Минобороны Турции. 

Стороны обсудили ситуацию с судоходством в акватории в контексте украинского урегулирования. Представители армейского командования стран согласились с тем, что Анкара продолжит обеспечивать безопасность судоходства, а также соблюдать положения конвенции Монтре до завершения конфликта на Украине, передает РИА Новости. 

Отметим, что конвенция Монтре регулирует режим судоходства в проливах Босфор и Дарданеллы. Согласно принятому в 1936 году соглашению, торговые суда могут проходить через проливы при любой ситуации, однако Анкара может заблокировать или ограничить проход ВМФ других стран через проливы в военное время.

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