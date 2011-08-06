Вестник Кавказа

Турция занялась морским планированием

Турция занялась морским планированием
© Фото: сайт университета Анкары
Национальный центр морского права Турции представил общественности первую академическую работу по морскому пространственному планированию, интерактивная карта выполнена с учетом национальных интересов страны.

Национальный центр морского права при Анкарском университете (DEHUKAM) Турции опубликовал первую интерактивную карту, посвященную Морскому пространственному планированию (МПП): она позволит максимально использовать моря, окружающие страну, с учетом ее прав и интересов.

Карта, размещенная на сайте вуза www.dmpturkiye.dehukam.org, в полной мере отражает планирование экономической, научной и военной деятельности за пределами территориальных вод Турции. Также на ней отмечены зоны, отведенные под различные виды использования морских пространств, пишет турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

Публикация соответствует нормативной базе Европейского союза, такие же шаги по объявлению своей модели МПП предпринимает и Турецкая Республика Северного Кипра.

Моря - не только природное богатство, но и ключевые ресурсы экономики, продовольственной безопасности и здоровья экосистем, и новая карта призвана помогать в научно обоснованном многостороннем управлении этими пространствами. Документ охватывает рыболовство, энергетику, транспорт, туризм, охрану природы и научные исследования, позволяя более гармонично использовать морские и прибрежные зоны и наилучшее распределение ресурсов.

Как рассказал директор DEHUKAM Мустафа Башкара, потребность в морских ресурсах во всем мире растет, что вызвано ростом населения, увеличением потребления и истощением ресурсов на суше и техническим прогрессом.

Ученый напомнил, что Европейский союз в 2014 году обязал свои страны-члены разработать и утвердить собственные планы МПП. Однако Турция проводит соответствующую работу исключительно в рамках собственного суверенитета.

МПП-карта Турции – это не статичный документ: она будет развиваться и дополняться в соответствии с изменяющимися потребностями и полномочиями, и это позволит по-новому взглянуть на потребности Турции в таких сферах, как энергетика, рыболовство и транспорт, добавил ученый.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1180 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Разработчики &quot;забыли&quot; пустить транспорт в ряд новых районов Ростова

Разработчики "забыли" пустить транспорт в ряд новых районов Ростова

У Чечни будет свой стратегический план развития

У Чечни будет свой стратегический план развития

ВОЗ будет бороться с ОРВИ по-новому

ВОЗ будет бороться с ОРВИ по-новому

Президент России утвердил государственную политику в сфере стратегического планирования

Президент России утвердил государственную политику в сфере стратегического планирования

Россияне отказываются от долгосрочного планирования – соцопрос

Россияне отказываются от долгосрочного планирования – соцопрос

Boston Consulting Group заново разрабатывает генплан Баку

Крым будет планировать бюджет на три года

Крым будет планировать бюджет на три года

Карен Карапетян раскритиковал работу армянских министров

Владимир Путин обратился к Федеральному собранию с бюджетным посланием

Владимир Путин обратился к Федеральному собранию с бюджетным посланием

В Казахстане утверждена Прогнозная схема территориально-пространственного развития страны до 2020 года

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы