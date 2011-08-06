Турция занялась морским планированием

Национальный центр морского права Турции представил общественности первую академическую работу по морскому пространственному планированию, интерактивная карта выполнена с учетом национальных интересов страны.

Национальный центр морского права при Анкарском университете (DEHUKAM) Турции опубликовал первую интерактивную карту, посвященную Морскому пространственному планированию (МПП): она позволит максимально использовать моря, окружающие страну, с учетом ее прав и интересов.

Карта, размещенная на сайте вуза www.dmpturkiye.dehukam.org, в полной мере отражает планирование экономической, научной и военной деятельности за пределами территориальных вод Турции. Также на ней отмечены зоны, отведенные под различные виды использования морских пространств, пишет турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

Публикация соответствует нормативной базе Европейского союза, такие же шаги по объявлению своей модели МПП предпринимает и Турецкая Республика Северного Кипра.

Моря - не только природное богатство, но и ключевые ресурсы экономики, продовольственной безопасности и здоровья экосистем, и новая карта призвана помогать в научно обоснованном многостороннем управлении этими пространствами. Документ охватывает рыболовство, энергетику, транспорт, туризм, охрану природы и научные исследования, позволяя более гармонично использовать морские и прибрежные зоны и наилучшее распределение ресурсов.

Как рассказал директор DEHUKAM Мустафа Башкара, потребность в морских ресурсах во всем мире растет, что вызвано ростом населения, увеличением потребления и истощением ресурсов на суше и техническим прогрессом.

Ученый напомнил, что Европейский союз в 2014 году обязал свои страны-члены разработать и утвердить собственные планы МПП. Однако Турция проводит соответствующую работу исключительно в рамках собственного суверенитета.

МПП-карта Турции – это не статичный документ: она будет развиваться и дополняться в соответствии с изменяющимися потребностями и полномочиями, и это позволит по-новому взглянуть на потребности Турции в таких сферах, как энергетика, рыболовство и транспорт, добавил ученый.