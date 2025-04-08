Сколько туристов отдохнуло в Сочи зимой?

В Сочи в основной зимний сезон прибыло свыше 2,1 млн гостей. Весной горнолыжные курорты Сочи продолжают привлекать туристов.

Более 2,1 млн путешественников побывало в Сочи в основной период зимнего сезона, что на 4% больше прошлогодних показателей, сообщил городской мэр Андрей Прошунин.

Помимо этого, градоначальник подчеркнул, что весной горнолыжные курорты Сочи продолжают оставаться популярными среди российских граждан.

Глава администрации отметил, что до конца текущего месяца откроются трассы на верхних отметках, а катание в долине Цирк-2 на высоте 2 тыс продолжится в и первой декаде мая.