Вестник Кавказа

Сколько туристов отдохнуло в Сочи зимой?

Сколько туристов отдохнуло в Сочи зимой?
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
В Сочи в основной зимний сезон прибыло свыше 2,1 млн гостей. Весной горнолыжные курорты Сочи продолжают привлекать туристов.

Более 2,1 млн путешественников побывало в Сочи в основной период зимнего сезона, что на 4% больше прошлогодних показателей, сообщил городской мэр Андрей Прошунин.

Помимо этого, градоначальник подчеркнул, что весной горнолыжные курорты Сочи продолжают оставаться популярными среди российских граждан.

Глава администрации отметил, что до конца текущего месяца откроются трассы на верхних отметках, а катание в долине Цирк-2 на высоте 2 тыс продолжится в и первой декаде мая.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1030 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Авиасообщение между Россией и Абхазией разгрузит аэропорт Сочи

Авиасообщение между Россией и Абхазией разгрузит аэропорт Сочи

Роспотребнадзор опроверг сообщения о запрете купания в Краснодарском крае

Роспотребнадзор опроверг сообщения о запрете купания в Краснодарском крае

Сколько туристов приедут на курорты Кубани летом?

Сколько туристов приедут на курорты Кубани летом?

Российские туристы переориентировались с Анапы на Крым

Российские туристы переориентировались с Анапы на Крым

&quot;Кавказские греки&quot;. Кто такие понтийцы и как они попали на российский Юг?

"Кавказские греки". Кто такие понтийцы и как они попали на российский Юг?

Власти ждут заключения Роспотребнадзора по пляжам и морю в Анапе

Власти ждут заключения Роспотребнадзора по пляжам и морю в Анапе

Пляжи Сочи, Геленджика, Туапсе и Крыма свободны от мазута – Роспотребнадзор

Пляжи Сочи, Геленджика, Туапсе и Крыма свободны от мазута – Роспотребнадзор

Детские лагеря Кубани и Крыма не пострадали от мазута – Минпросвещения

Детские лагеря Кубани и Крыма не пострадали от мазута – Минпросвещения

Спрос на отдых в Анапе в мае растет

Спрос на отдых в Анапе в мае растет

Экологическая катастрофа вынудила отели в Анапе снизить цены

Экологическая катастрофа вынудила отели в Анапе снизить цены

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы